Найден летевший над Москвой метеорит

Летевший над Москвой и ее окрестностями метеорит завершил свой полет падением и был найден исследователями для дальнейшего подробного изучения. Об этом рассказали ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского в своем Telegram-канале.

Межзвездный объект действительно оказался метеоритом, как и предполагалось. Исследователи пояснили, что были обнаружены его первые образцы, выпавшие после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября. Они поступили в лаборатории.

Уточняется, что проведенные предварительные исследования показали, что метеорит можно отнести к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. К настоящему моменту исследования и поиски новых материалов продолжаются, рассказали в институте.

Ранее на просторах интернета появилось видео, на котором запечатлен летевший над российской столицей метеорит. Очевидцы из Московского региона стали свидетелями яркой вспышки в ночном небе. У объекта заметили хвост, характерный для сгорающих в атмосфере космических тел.

Между тем, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров пояснил, что сгоревший объект связан с метеорным потоком Тауриды. Исследователь подчеркнул, что подобных тел в небе достаточно много.