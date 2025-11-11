Как разблокировать сим-карту после «периода охлаждения»

С 10 ноября 2025 года операторы связи начали блокировать интернет и СМС при возвращении из международного роуминга, а также если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Блокировка длится сутки.

Оповещение о блокировке приходит в СМС от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений, отметили в Минцифры.

Разблокировать карту можно в любой момент. Это можно сделать одним из способов:

авторизоваться с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор;

позвонить в call-центр и пройти идентификацию по телефону.

Сообщения об ограничениях уже получили абоненты «Мегафона» и «Билайна», пишет РБК. Издание отмечает, что во время «периода охлаждения» остаются доступны звонки и ряд сервисов. В частности, это «Госуслуги», банки, сервисы VK и «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито», видеосервисы.

Пользователи сообщают о проблемах с восстановлением связи после роуминга. Один из абонентов получил СМС со ссылкой после возвращения из Беларуси, однако активация не прошла — система выдала внутреннюю ошибку, пишет телеграм-канал Baza. Другому абоненту два оператора заблокировали сим-карты, когда он еще был за границей.