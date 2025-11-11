На Земле ожидаются «сильные» и «очень сильные» магнитные бури

"Сильные" и "очень сильные" магнитные бури, вызванные приходом к Земле облаков плазмы, ожидаются в ночь на 12 ноября или утром 12 ноября.

Магнитная буря уровня G4 ("очень сильная") станет третьей за год, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11-12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. <…> Модельные расчеты показывают, что между двумя ударами все же будет наблюдаться интервал в несколько часов. Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18-20 часов по московскому времени, вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли, а второе, наиболее сильное, облако ударит по планете ночью или рано утром 12 числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2025 году уровня G4 наблюдались только два раза - 1 января и 1 июня.

Кроме того, отмечается, что возможность усиления магнитной бури до высшего уровня G5 "совершенно не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае".

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".