Потомков мух из российского «Биона-М» отправят в космос на «Союзе МС-28»

Потомков мух из российского «Биона-М» № 2 отправят в космос вместе с космонавтами и астронавтом на пилотируемом корабле «Союз МС-28». Об этом со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) сообщает ТАСС.

Новый эксперимент с мухами получил название «Цитомеханариум». Насекомые отправятся на околоземную орбиту 27 ноября, а вернутся на Землю — 9 декабря. Одной из целей миссии является изучение того, как космический полет влияет на репродуктивную систему.

В октябре директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович сообщил, что в 2030 году планируется запуск российского биологического спутника «Бион-М» № 3 с животными на борту.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье 19 сентября.