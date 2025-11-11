2ГИС начал показывать стоимость проезда на общественном транспорте

Сервис 2ГИС добавил в приложение информацию о стоимости проезда на общественном транспорте.

В пресс-офисе компании рассказали "РГ", что при построении маршрута для пользователей отображается стоимость каждого участка пути и сумма за всю поездку, если она с пересадками.

Разработчики утверждают, что таким образом можно не только выбрать наиболее удобный маршрут, но и сэкономить - например, за счет меньшего количества пересадок или выбора более дешевого вида транспорта.

В беседе с "РГ" представители сервиса подчеркнули, что 2ГИС уже показывает стоимость проезда на всех видах городского транспорта более чем в 50 городах России - в зависимости от того, что есть в городе: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки, метро. В Москве - и на МЦК, МЦД. Обещано, что постепенно функция будет расширяться на другие населенные пункты.

Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении. Геосервис предложит варианты маршрутов и для каждого покажет стоимость. Если в маршруте есть пересадки, отобразится стоимость каждого вида транспорта и итоговая примерная сумма за весь путь.

"Особенно полезна эта функция будет для больших городов, где выбор маршрутов большой и легко запутаться, и для тех, кто впервые в городе или редко пользуется общественным транспортом", - рассказал Дмитрий Шварц, менеджер продукта "Транспорт" в 2ГИС.

Показывается стоимость по базовому тарифу без учета льгот и скидок. Информацию о стоимости проезда добавляется из официальных источников в каждом городе.

Узнать стоимость проезда на общественном транспорте можно в актуальной версии мобильного приложения для iOS и Android.

