Названы лидера рынка брендовых настольных ПК в России

По данным М.Видео, за январь–сентябрь 2025 года в России было продано около 1,9 млн настольных компьютеров на сумму свыше 40 млрд рублей.

© Ferra.ru

Лидерами среди брендовых производителей стали Xiaomi, MSI и Acer, занявшие верхние строчки рейтинга наряду с Lenovo.

Первое место по объёму продаж в целом остаётся за устройствами без бренда — собранными системами без конкретного производителя, что отражает популярность самостоятельной сборки ПК.

Более 90% рынка занимают универсальные и офисные модели, тогда как на игровые ПК приходится около 6% продаж при средней цене свыше 70 000 рублей. Средняя стоимость настольного компьютера в России — 21 000 рублей.

Руководитель направления «Компьютеры и планшеты» М.Видео Сергей Зарайский отметил, что покупатели всё чаще выбирают самосборные системы, но интерес к готовым решениям остаётся стабильным.