В России нашли останки неизвестного науке гигантского медведя

На территории Ставрополья были обнаружены ископаемые останки, возраст которых оценивается в 5,5-6 миллионов лет. Эти кости принадлежат ранее не известному науке гигантскому медведю, получившему имя уракан Борисяк.

Информацию об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова Алексея Лопатина, директора Палеонтологического института РАН, носящего имя Борисяка. Этот впервые описанный вид по своим габаритам сопоставим с крупнейшими современными бурыми медведями, масса которых превышает 700 кг, и состоит в родстве с ныне существующими большими пандами.

Уракан, названный в честь первого руководителя Палеонтологического института академика Алексея Борисяка выделялся своими внушительными размерами даже среди гигантских медведей, практически достигая максимальных параметров, характерных для этой группы. Как и все представители ураканов, он был крупным и активным хищником, обладавшим способностью к быстрому передвижению.

На сегодняшний день уракан Борисяка известен ученым лишь по единственному экземпляру, однако исследователи подчеркивают, что открытия новых видов медведей продолжаются.

