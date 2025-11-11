Блогер назвал 6 лучших складных смартфонов 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале Premikum эксперт рассказал о плюсах и минусах лучших на сегодня складных смартфонов. Среди них модели от Samsung, Honor и др.

© YouTube/Premikum

Huawei Mate XT Ultimate Design. Тройной складной смартфон. Главное его преимущество - огромный тройной экран. Складка у него не царапается, да и в целом пользоваться таким устройством очень удобно. Ещё у него очень неплохие камеры, хорошая автономность. Основной недостаток здесь - Google-сервисы. Их установить можно, но если они или приложения скачаны не через App Gallery, то с их обновлением будут проблемы. Другой минус - это слабый процессор для тех, кто любит играть на смартфонах.

Oppo Find N5. У этого смартфона приятный виброотклик, хорошие железо и автономность. Кроме того, вы получаете сразу глобальную версию, то есть устанавливать Google-сервисы не придётся. С другой стороны, Oppо ухудшила камеры по сравнению с предыдущим поколением. Например, сверхширик стоит самый простой - на 8 МП, снимать видео в 4К 60 к/с можно только на основную камеру и на телевик.

Google Pixel 10 Pro Fold. Главная его сильная сторона - дизайн. Также у смартфона есть полноценный MagSafe, защита IP68, оптимальная толщина, удобные в использовании внешний и внутренний экраны, "чистый" Android, хорошая автономность, молниеносная разблокировка. Из недостатков этой модели можно выделить отсутствие прогресса в качестве камер, слабые фото и видео, довольно слабый процессор, возможность ставить только одну физическую SIM-карту, высокая цена, самый высокий ШИМ экрана из протестированных складных смартфонов.

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

Vivo X Fold 5. Тестировался он именно в китайской версии. Главная фишка смартфона - наличие сразу пяти окон для рабочего пространства. Также у аппарата отличная автономность, довольно быстрое железо, хорошее качество фото. Среди минусов - очень тонкий корпус (из-за чего телефон сложно раскрывать), необходимость настройки под себя (если это вариант для Китая), возможность снимать на фронтальную камеру только в 1080р.

Honor Magic V5. В комплекте с этим смартфоном идёт чехол со специальной подставкой. Это однозначно плюс. Также вы получаете устройство с хорошими железом и автономностью, одними из лучших камер среди складных смартфонов. Главный недостаток Magic V5 - это то, что у него китайская версия. В ней очень много всего не оптимизировано по сравнению с Vivo. Кроме того, корпус у телефона очень тонкий и легко захватить и открыть вы его не сможете. Часы подключить к этой модели вы сможете, но уведомления приходить вам будут не все.

Samsung Z Fold 7. Главное преимущество этого смартфона - мощный процессор с хорошими камерами (с точки зрения видео это самый сильный вариант). Также вы получаете глобальную версию, поэтому не придётся мучиться с "китайщиной". Одной рукой пользоваться этим смартфоном тоже очень удобно. Основной минус здесь - это слабая автономность: до вечера вам хватать телефона не будет. Ещё у него высокий ШИМ и очень тонкий корпус, из-за которого сложно открывать устройство, если оно без чехла.