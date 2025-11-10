Blue Origin перенесла запуск ракеты New Glenn для первой миссии NASA
Компания Blue Origin вновь отложила запуск своей ракеты New Glenn, которая должна была выполнить первую миссию по заказу NASA. Старт планировался с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В течение дня время запуска несколько раз переносилось, после чего запуск был окончательно отменен из-за погодных условий и неполадок наземного оборудования.
Миссия предполагала отправку двух космических аппаратов, созданных Rocket Lab, на траекторию к Марсу. Новая дата старта пока не определена. В компании заявили, что рассматривают возможные варианты переноса в зависимости от графика и условий.
Дополнительные сложности создает временное ограничение на коммерческие космические запуски в США. Федеральное управление гражданской авиации ввело соответствующие меры из-за приостановки работы правительства. Это затронуло и резервное окно запуска New Glenn.