Представлен прозрачный монитор Phantom с яркостью до 5000 нит

Компания Visual Instruments объявила о разработке монитора Phantom, который позиционируется как прозрачный компьютерный дисплей. Устройство предназначено для установки на рабочих столах и должно стать альтернативой привычным экранам. Однако сама панель не является прозрачной. Изображение проецируется на стекло с помощью зеркал.

Производитель утверждает, что степень прозрачности можно регулировать. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов, вплоть до полностью непрозрачного состояния, что делает устройство более универсальным. В компании также заявляют, что такой формат изображения может снизить нагрузку на глаза, хотя специалисты пока не дают оценок такому подходу.

Монитор оснащён 24-дюймовой панелью с разрешением 4K и соотношением сторон 16:9. Phantom поддерживает режим повышенной яркости до 5000 нит HDR. Также заявлено покрытие цветового пространства sRGB на уровне 100%. Для подключения предусмотрены порты USB-C и HDMI. Компания отмечает совместимость с компьютерами, игровыми консолями и смартфонами.

На данный момент устройство находится на раннем этапе выпуска. Запланировано производство десяти экземпляров, из которых несколько уже зарезервированы.