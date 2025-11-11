В Китае испытали надувной космический модуль

Команда китайских исследователей провела испытания эластичного орбитального модуля. Об этом пишет South China Morning Post.

Данный модуль можно будет использовать в качестве «орбитальной фабрики» для массового производства биофармацевтических препаратов.

«Наземные испытания показали, что характеристики модуля соответствуют требованиям или превосходят их», — говорится в материале.

Тем временем Китай на неопределенный срок отложил возвращение на Землю экипажа космического корабля «Шэньчжоу-20», который 5 ноября должен был совершить посадку во Внутренней Монголии после полугодовой экспедиции на станции «Тяньгун». В качестве причины задержки китайские власти назвали вероятное столкновение спускаемого аппарата с космическим мусором. Российские космонавты рассказали «Газете.Ru», что у них были примерно такие же проблемы, когда мусор пробил систему охлаждения на корабле «Союз».

Экипаж Шэньчжоу-20 прибыл на орбитальную станцию «Тяньгун» 24 апреля и состоит из трех членов. Командир — Чэнь Дун, для которого это третий полет (раньше он совершал миссии «Шэньчжоу-11» и «Шэньчжоу-14»). Его товарищи по кораблю Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе выполняют первый космический полет.