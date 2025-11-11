Женщина вышла замуж за персонажа, созданного в ChatGPT

В Японии 32-летняя Кано провела символическую свадебную церемонию с ИИ-персонажем, созданным в ChatGPT. Сюжет о событии был показан на местном телевидении, после чего получил широкий медиа-резонанс, сообщает VC.

© Газета.Ru

По словам Кано, общение с виртуальным собеседником по имени Клаус началось в 2024 году на фоне тяжелого эмоционального периода после расторжения помолвки с женихом, с которым она состояла в отношениях три года. В июне 2025 года, по ее словам, ИИ предложил перейти на новый формат взаимодействия, что она интерпретировала как предложение руки и сердца.

Кано отмечает, что чат-бот стал для нее источником психологической поддержки и помогает ей справляться с личными переживаниями, включая вопросы, связанные с бесплодием.

С юридической точки зрения союз не имеет законного статуса. Организатором церемонии выступило агентство, специализирующееся на пародийных и нетрадиционных бракосочетаниях. По данным компании, с 2024 года она провела около 30 подобных мероприятий, включая церемонии с персонажами аниме и манги.

В ходе торжества Кано и виртуальный Клаус «обменялись» кольцами, произнесли свадебные клятвы, а также приняли участие в фотосессии, где образ ИИ-партнера был добавлен постобработкой.

Отмечается, что это не первый подобный прецедент в стране: в сентябре 2025 года СМИ сообщали о 53-летнем японце, который провел церемонию с чат-ботом из приложения Loverse.