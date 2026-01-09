Могут ли животные без мозга мыслить?

У животных, вроде морских звезд, медуз, морских ежей и актиний, нет мозга. Но это почему-то не мешает им охотиться, чувствовать опасность и реагировать на окружающий мир. Могут ли животные без мозга думать? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Тот факт, что у некоторых животных нет мозга, не означает, что у них нет нейронов. Они есть у всех, за исключением морских губок и пластинчатых. У существ, вроде медуз, актиний и гидр, есть диффузные нервные сети: цепочки взаимосвязанных нейронов, распределенных по телу и щупальцам.

Нервные сети способны обрабатывать сенсорную информацию и генерировать организованные моторные реакции, будь то плавание, сокращение или питание. Они совершают интеграцию информации и без мозга.

При этом подобная структура может поддерживать неожиданно развитое поведение. Например, актинии вида Nematostella vectensis способны формировать ассоциативные воспоминания — то есть, объединять два не связанных между собой раздражителя. В ходе одного эксперимента ученые обучили этих актиний связывать безобидную вспышку света с маленьким разрядом тока, и животные начали прятаться от света.

Другой опыт показал, что актинии могут узнавать генетически идентичных соседей в ходе повторных встреч и подавлять свою территориальную агрессию. Тот факт, что актинии меняют свое поведение по отношению к соседям, намекает, что они способны отличать «себя» от «других». А кубомедузы умеют ассоциировать визуальные признаки с физическим ощущением столкновения с объектом, что помогает им ориентироваться в воде и избегать препятствия.

Получается, животные с нервными сетями вместо мозга могут запоминать информацию и обучаться на собственном опыте. Значит ли это, что они могут думать? На этот вопрос сложно ответить, потому что определение мышления зависит от сферы исследований. Психологи, биологи и неврологи подразумевают под этим словом разные вещи. К тому же, само по себе мышление — слишком размытая концепция, потому что в него входит очень много элементов. От принятия решений до распознавания паттернов, ассоциативного обучения, формирования воспоминаний и индуктивного рассуждения.

Ученые стараются не использовать термин «мышление», потому что в науке нет какого-либо способа подтвердить его в животных. В наиболее широком смысле слова, когнитивная деятельность— обработка информации о мире, включая мир внутри организма. Если отталкиваться от этой трактовки, то все формы жизни на Земле мыслят, в том числе и морские губки. А вот если говорить о продвинутой когнитивной деятельности, то нет, животные без мозга вряд ли способны мыслить.

Но здесь стоит отметить, что стрекающие (тип, к которому принадлежат медузы, актинии и многие другие морские беспозвоночные) эволюционировали более 700 млн лет назад. Они продолжают процветать и по сей день, тогда как многие другие виды животных с мозгом бесследно исчезли. Выносливость стрекающих — наверняка результат уникальной адаптивной системы, который позволяет им подстраиваться даже под самые серьезные изменения окружающей среды.