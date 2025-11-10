Ученые разгадали тайну 5 200 загадочных ям в перуанских Андах

Новое исследование показало, что загадочный монумент с 5200 отверстиями на Монте-Сьерпе (Змеиная гора) в Андах мог использоваться для обмена и учета в период с 1000 по 1400 годы н.э. при королевстве Чинча. В XV веке, после завоевания империей инков, его могли использовать для сбора дани, сообщает livescience.com.

Археологи обнаружили математическую закономерность в расположении ям, организованных в секции и блоки, напоминающие методы бухгалтерского учета. Анализ пыльцы кукурузы и тростника подтвердил использование ям для хранения товаров.

Расположение отверстий напоминает кипу инков, что позволяет предположить их использование для подсчета и сортировки. Небольшие различия в количестве отверстий могут отражать разный уровень дани. Исследование подчеркивает важность древних торговых площадок и разнообразие бухгалтерских практик коренных народов.

Ранее археологи нашли кладбище с человеческими скелетами (около 1000 лет) рядом с укрепленным средневековым поселением в польской деревне Борково. По словам Юстины Марчевки-Длугоньской из Университета кардинала Стефана Вышинского, это захоронения «первых христиан». Однако они клали в могилы погребальный инвентарь, как язычники.