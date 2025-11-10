Эксперт объяснила, кто считается автором произведений, созданных с помощью ИИ
В современном мире искусственный интеллект (ИИ) активно используется для создания изображений, текстов и других произведений, что вызывает споры о том, кто является их настоящим автором. Вита Власова, патентный поверенный РФ, руководитель направления по интеллектуальной собственности AIRI рассказала о ключевых аспектах этой проблемы.
По словам Власовой, ИИ не способен генерировать контент полностью самостоятельно, без человеческого вмешательства. Она отметила, что нейросети опираются на огромные объемы данных для обучения, извлекая из них шаблоны и комбинируя их в новые формы. Например, система может объединить стиль известного художника с элементами из другого жанра, в результате чего получается нечто, что выглядит свежим и не похожим на прямую копию. Однако этот процесс основан на математических расчетах и вероятностях, а не на эмоциях или личном опыте, как у человека. Осознанный творческий подход проявляется только у того, кто формулирует запрос, выбирает модель и корректирует результат.
Вита Власова, руководитель направления по интеллектуальной собственности AIRI
«Способен ли ИИ создавать действительно оригинальные произведения без участия человека — вопрос скорее философский, чем юридический».
Власова подчеркнула, что степень участия человека определяет, можно ли считать его автором. В большинстве стран права признаются, если вклад выходит за пределы простой инструкции и включает творческий контроль.
«Один из самых спорных и центральных вопросов — это то, какое участие человека считается минимально достаточным для авторства. Практика по данному вопросу только формируется, но большинство правовых систем склоняются к тому, что сложный творческий запрос может являться объектом авторского права».
Это подтверждается изменениями в законодательстве, такими как поправки в Казахстане, где сложный промпт может стать объектом авторского права. Минимальным считается уровень, когда человек демонстрирует выбор и управление итогом, а не просто запускает процесс.
Эксперт видит большие перспективы в развитии специальных норм для контента от ИИ. Текущая система прав ориентирована на человека как на творца, и ее нужно адаптировать к новым реалиям. Возможны варианты, такие как разделение прав между создателем запроса, разработчиком модели и владельцем данных. Также можно ввести международные стандарты, подобные Creative Commons, для регистрации и лицензирования. Другие идеи включают защиту инвестиций в ИИ без приравнивания к авторству или создание фонда для распределения роялти, включая компенсации оригинальным создателям данных.
Для контроля за авторством и уникальностью ИИ-контента уже существуют технические инструменты. Платформы внедряют цифровые метки и стандарты вроде C2PA, которые фиксируют историю создания с помощью криптографии. Есть детекторы, выявляющие признаки генерации, хотя они не всегда точны. Блокчейн помогает вести реестры с доказательствами первоочередности, а методы идентификации моделей позволяют определять источник.
«Главная задача — сделать эти инструменты универсальными, стандартизированными и устойчивыми к обходу, чтобы в будущем каждый цифровой объект мог иметь надежный «паспорт происхождения», радикально меняющий подход к авторству и атрибуции».