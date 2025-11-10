Представлен новый бюджетный смартфон Oppo

Oppo анонсировала новый смартфон — A6, построенный на базе процессора MediaTek Dimensity 6300. Модель уже появилась в Китае, а стоимость базовой версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной — 225 долларов.

© Oppo

Аппарат оснащён плоским 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью до 80 Вт. Основная камера представлена сенсорами на 50 и 2 Мп, фронтальная — 16 Мп.

Oppo A6 получил сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, порт USB-C и модуль NFC. Смартфон защищён от пыли и воды по стандарту IP69.