Космонавтов хотят кормить воздухом и их же мочой

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало проект HOBI-WAN для испытания порошкообразного белка солейна, который может быть произведен в условиях космоса. Этот проект реализуется в рамках программы Terrae Novae, сообщает space.com.

Как отмечается, для повышения автономности астронавтов в дальних космических миссиях компания Solar Foods разрабатывает солеин — продукт, получаемый из микробов, воздуха и электричества. Этот инновационный ресурс станет основой для длительных полетов на Луну и Марс, обеспечивая астронавтов необходимым питанием.

На Земле аммиак служит важным источником азота для синтеза белка. Однако в условиях космоса его роль может взять на себя мочевина. В ближайшие восемь месяцев компания Solar Foods будет сотрудничать с OHB System AG, чтобы адаптировать свою технологию для тестирования на Международной космической станции (МКС).

Проект также изучает поведение газов и жидкостей в условиях микрогравитации. Это важно для транспортировки питательных веществ, необходимых для микробов Solein.

