На поверхности Луны заметили яркие вспышки

Японский астроном заявил о двух «таинственных» вспышках на поверхности Луны. Они были зафиксированы 30 октября и 1 ноября.

Куратор городского музея Хирацука Даичи Фуджи проанализировал данные двух телескопов, расположенных в разных регионах страны. Современное оборудование позволило ему мгновенно обнаружить движение и взрывы на поверхности спутника Земли.

Первое событие произошло к востоку от кратера Гассенди – массивного углубления диаметром около 110 км, расположенного у Моря Влажности. Второе событие случилось к западу от Океана Бурь – одного из крупнейших морей древней лавы площадью 3,8 млн квадратных километров.

Эксперты предположили, что вспышки связаны с ударами метеоритов, связанных с метеорным потоком Тауриды. Его можно наблюдать на Земле каждый год в конце октября – начале января. В это время наша планета движется сквозь частицы пыли и камня, оставленные обломками кометы Энке.

У Луны нет атмосферы, поэтому мы не можем увидеть приближающиеся к ней метеориты. Заметить космические камни можно только после того, как они загорятся при падении и образуют кратер.

Ученые рассчитали, что метеориты врезались в поверхность Луны на скорости 96,5 тысяч км/час. Земная атмосфера замедляет движение метеоритов, но на Луне, где нет газовой оболочки, они могут достигать скорости 250 тысяч километров в час, создавая мощную вспышку и сильный нагрев в месте падения.

Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

Для Земли поток Тауриды не опасен – небольшие метеориты сгорают высоко в атмосфере. Но риск возрастет в 2032 и 2036 годах – тогда множество мелких обломков могут собраться в один большой объект из-за гравитации Юпитера и достигнуть нашей планеты, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект выявил на Луне десятки аномальных зон. Это области, где спутники значительно отклонялись от заданных орбит. Такие зоны назвали «масконами (от англ. mass concentration).