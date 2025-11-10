Ученый раскрыл тайну массовой гибели краснокнижных дельфинов

Бразильский ученый Аян Флейшман, специализирующийся на гидрологии и работающий в Институте устойчивого развития Мамирауа, установил причину массовой гибели 153 краснокнижных дельфинов, которые 23 сентября 2023 года оказались на берегу города Тефе, передает CBC News.

Как отмечается, соответствующий отчет специалист опубликовал в ноябре. По словам Флейшмана, жестокая засуха и экстремальная жара, начавшаяся в сентябре 2023 года, «превратили озеро в дымящийся котел».

Он уточнил, что вода в озере нагрелась до 41 градуса по Цельсию, что эквивалентно 105,8 градусам по Фаренгейту. Это выше температуры большинства спа-ванн, отметил Флейшман.

По информации Всемирного фонда дикой природы Бразилии, 23 сентября 2023 года обнаружено 153 мертвых дельфина, среди которых 130 были розовыми дельфинами, а 23 — дельфинами тукуси. Оба вида внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как находящиеся под угрозой исчезновения, а дельфины тукуси считаются «хранителями рек и символом удачи».

Ранее сообщалось, что на Кубани удалось поймать дельфина, который заплыл в пресноводную реку Бейсуг — пребывание в такой воде опасно для здоровья животного.