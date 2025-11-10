Ученые сообщили о распаде кометы Борисова

Комета C/2025 V1 (Borisov), недавно обнаруженная в Крыму, быстро утратила яркость и, вероятно, после разрушения покинет пределы Солнечной системы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Комета C/2025 V1 (Borisov), открытая Геннадием Борисовым 2 ноября, за последние дни резко снизила свой блеск и, по последним данным, вероятно, распалась на фрагменты, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории уточняют: «Объект, скорее всего, распался на фрагменты и после облетания Солнца будет выброшен из Солнечной системы, став межзвездным объектом».

Комета неожиданно увеличила свою светимость в сотни раз в конце октября – начале ноября, что позволило астроному-любителю ее заметить и зафиксировать. Однако быстрый рост яркости указывал на интенсивный распад, что сейчас подтверждается наблюдениями.

Измерения орбитальных параметров показали, что эксцентриситет орбиты кометы составляет 1.0096, то есть траектория стала гиперболической. Это значит, что комета или ее остатки покинут Солнечную систему навсегда, превращаясь в межзвездный объект.

Подобный механизм выбрасывания комет из своих систем уже приводил к появлению межзвездных объектов, таких как 3I/ATLAS, отмечают ученые. Теоретически останки кометы Борисова через миллионы лет могут достичь других звездных систем.

