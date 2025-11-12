Комета 3I/Atlas могла попасть в Солнечную систему из-за возмущений гравитации

Межзвездная комета 3I/Atlas, обнаруженная в июле 2025 года и ставшая предметом дискуссий ученых о ее происхождении, могла попасть в Солнечную систему из другой звездной системы в результате гравитационных возмущений. Таким мнением поделился с ТАСС инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Межзвездный объект 3I/Atlas является третьим межзвездным объектом, открытым астрономами за всю историю наблюдений. Пути попадания этой кометы в нашу звездную систему до сих пор не ясны.

"Нельзя сказать, от какой именно звезды она к нам прилетела, поскольку ее возраст оценивается в несколько миллиардов лет, за которые она успела преодолеть очень большое расстояние по орбите вокруг центра галактики. Однако, вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что основной особенностью данной кометы является форма ее орбиты в виде гиперболы. При том, что орбиты объектов, гравитационно "привязанных" к Солнцу, являются либо эллиптическими, либо околопараболическими. Маслов считает, что при прохождении через облако Оорта - гигантной оболочки из ледяных тел, окружающей Солнечную систему, - эта комета уже имела довольно большую скорость, которая увеличилась еще больше при дальнейшем движении кометы во внутреннюю часть Солнечной системы. Из этого следует, что данная комета происходит, вероятно, из другой звездной системы.

Возраст и значимость кометы

"Солнечная система попалась ей случайно на пути ее долгого странствия по нашей галактике, она пролетит сквозь нее и не останется в облаке Оорта, как солнечные кометы, а продолжит свой путь дальше. Точное место происхождения этой кометы установить на данный момент невозможно, в том числе нельзя сказать, от какой именно звезды она к нам прилетела, поскольку ее возраст оценивается в несколько миллиардов лет", - отметил астроном.

Он добавил, что 3I/Atlas заслуживает большого внимания ученых, поскольку ее наблюдение и изучение представляет хорошую возможность исследовать состав и динамику объекта, прибывшего к нам из очень далеких пределов.