«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым странным словом. Согласно Telegram-каналу «УВБ-76 логи», 10 ноября она передала слово «анкерный».

Радиостанция вышла в эфир в 11:24 мск и передала сообщение: «НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817». Значение трансляции неизвестно.

Напомним, что УВБ-76 – это военная радиостанция, которая начала свое вещание в 1976 году. Истинное предназначение станции не раскрывается до сих пор. Она периодически передает в эфир сообщения, расшифровка которых остается тайной.

В прошлый раз станция была активна 6 ноября и тогда передала три сообщения. Они включали в себя слова «мозгопрах», «подствольный» и «крымохрип». До этого, 3 ноября, станция передала слово «сугубый», а 29 октября – «тормомозг».