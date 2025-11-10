В необычном для космических отношений шаге Китай обратился к НАСА, чтобы предупредить американское космическое агентство о вероятности столкновения двух спутников. Об этом сообщил представитель по вопросам устойчивости космического пространства на Международном астронавтическом конгрессе (МАK) в Сиднее, Австралия. По его словам, это первое официальное предупреждение подобного рода, сообщает Space.com.

Исторически отношения США и Китая в космосе оставались напряженными. В 2011 году американские власти фактически запретили Китаю полеты на Международную космическую станцию, а представители НАСА критиковали Пекин за недостаточную прозрачность в вопросах возвращения ракет в атмосферу.

Новая открытость в космическом сотрудничестве

Ранее при сближении спутников американская сторона обычно направляла сигнал в духе:

«Мы замечаем возможное столкновение, удерживайтесь на месте, мы обойдем».

Элвин Дрю, директор НАСА по космической устойчивости, отметил:

«Вчера мы немного отпраздновали, потому что впервые Китайское национальное космическое агентство (CNSA) самостоятельно уведомило нас о сближении наших аппаратов. Мы предложили им оставаться на месте, а сами выполним маневр. И это сработало впервые».

Похоже, Китай постепенно переходит к более прозрачной модели коммуникации в космосе, что важно на фоне стремительного увеличения числа спутников на низкой околоземной орбите. США лидируют в этом пространстве во многом благодаря спутниковой сети Starlink компании SpaceX. Китай же развивает собственные мегагруппировки Guowang и Thousand Sails, стремясь к соперничеству с американской инфраструктурой.

Растущая угроза и необходимость координации

С увеличением числа аппаратов вероятность случайных столкновений возрастает. Так, спутникам Starlink пришлось совершить 50 000 маневров с 2019 по 2023 год для предотвращения аварий. По прогнозу специалистов, к 2028 году таких операций может потребоваться около миллиона каждые полгода.

Если два спутника столкнутся, это создаст эффект, известный как синдром Кесслера. В результате осколки могут образовать сотни или тысячи фрагментов космического мусора, создавая каскадную угрозу для других объектов. Эту ситуацию можно сравнить с космическим «домино», где каждый обломок становится потенциальной опасностью для следующего спутника, подобно сценам из фильма «Гравитация».

Ограничения сотрудничества и политический контекст

Хотя обращение CNSA выглядит позитивным шагом, оно не отменяет политических ограничений. Взаимодействие Китая и НАСА регулируется поправкой Вольфа, принятым в 2011 году американским законодательством. Ограничения связаны с национальной безопасностью, передачей технологий и рисками шпионажа.

В Конгрессе США потребовали опубликовать снимки «возможного НЛО»

Эта редкая ситуация показывает, что даже в условиях сложных международных отношений сотрудничество возможно, когда речь идет о безопасности спутников и устойчивости космического пространства.