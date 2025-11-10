Загадочные воронки в Андах могли быть гигантским «Excel» инков

Склон холма в Перу, покрытый тысячами упорядоченных углублений, мог представлять собой гигантское счетное приспособление инков — чем-то вроде огромной таблицы учета. Такую гипотезу выдвинули авторы нового исследования в Antiquity.

Протянувшаяся змеевидным узором по склонам горы Монте-Сьерпе «полоса лунок» озадачивала археологов с момента публикации ее аэрофотоснимка в 1933 году. Высказывались различные предположения о назначении этих углублений: что это захоронения, оборонительные сооружения, емкости для хранения воды или земледельческие участки времен империи инков, существовавшей с 1438 по 1533 год.

«Эта полуторакилометровая полоса лунок десятилетиями ставила исследователей в тупик», — признает археолог Джейкоб Бонгерс из Сиднейского университета.

Самая детальная аэрофотосъемка

Чтобы определить предназначение углублений, проанализировали образцы грунта из 19 ямок и при помощи дронов сделали наиболее детальный на сегодняшний день аэрофотоснимок этого массива. Размеры каждой ямки составляют от 1 до 2 метров в ширину и от 0,5 до 1 метра в глубину.

Исследование выявило пыльцу сельскохозяйственных культур: кукурузы, амаранта, перца чили и батата, а также диких растений, например, рогоза, традиционно использовавшегося для плетения корзин и строительства плотов.

По словам Бонгерса, полоса ям слишком далека от плодородных земель, где произрастали эти растения, чтобы пыльцу могло занести ветром. По его мнению, местные жители культуры Чинча, существовавшей примерно с 900 по 1450 год нашей эры, выстилали углубления растительным материалом и складывали в них товары, которые доставляли в плетеных корзинах, навьюченных на лам.

«Полученные данные подтверждают версию, что люди приносили товары на это место и оставляли их в ямах», — объясняет он.

Использование корзин также объясняет отсутствие большого количества керамики в этом месте, добавляет исследователь.

«Мы считаем, что изначально здесь располагался бартерный рынок. Позже, при инках, он превратился в крупномасштабную учетную систему», — резюмирует он.

Около 1480 года Чинча оказались под властью инков. Они сохранили автономию, но, согласно историческим источникам, платили дань. Идея об учетном устройстве возникла благодаря аэрофотоснимкам, которые позволили точно подсчитать количество лунок (их оказалось около 5200) и выявить различия в их расположении.

Математические закономерности

Углубления организованы как минимум в 60 секций или блоков. Их структура напоминает устройство инкских приспособлений для счета — кипу, состоявших из узловатых веревок, которые иногда сравнивают со счетными досками или абаками. Однако лучшей аналогией Бонгерс считает бухгалтерскую книгу для учета сбора продовольственной или товарной дани с местных общин.

«Наблюдаются любопытные математические закономерности. В некоторых секциях мы видим несколько рядов по восемь лунок, в других — чередующееся количество: восемь, затем семь, потом снова восемь и семь. Это указывает на существование определенного замысла», — говорит Бонгерс.

По его мнению, разные секции соответствуют отдельным группам населения из густонаселенного и развитого земледельческого региона вокруг Монте-Сьерпе. Согласно историческим источникам, в соседних долинах Писко и Чинча проживало около 100 тысяч человек.

Конкретное кипу, напоминающее структуру лунок, было обнаружено в долине Писко и разделено на секции, в целом схожие с расположением углублений на памятнике, но оно состоит из 80 частей.

«Пять тысяч лунок, безусловно, достаточно велики для складирования товаров, но они не организованы по четкой десятичной системе, а инки использовали именно десятичный счет, поэтому можно было бы ожидать группировки по десять элементов. Углубления сгруппированы в секции по 60 с лишним штук, а кипу — в 80, а это довольно существенное расхождение», — замечает антрополог Каренли Оверманн из Колорадского университета в Колорадо-Спрингс.

Бонгерс согласен, но добавляет, что неизвестно, как долго создавался этот комплекс, а расположение и использование лунок могло меняться вместе с соответствующими кипу.

«Мы видим конечный результат, но все могло начаться с нескольких секций, которые трансформировались со временем вместе с ростом населения», — подчеркивает он.

«Excel», заметный издалека

Товары, возможно, собирали здесь, а не в городской черте, поскольку это место находится близ перекрестка сети дорог доколумбовой эпохи, между двумя крупными административными центрами инков: Тамбо-Колорадо и Лима-ла-Вьеха.

Исследование качественно анализирует и опровергает альтернативные версии о назначении лунок, признает Оверманн. Однако по ее мнению, может существовать и более простое объяснение: «В Перу существует давняя традиция создания гигантских петроглифов, видимых издалека. Возможно, это как раз такой случай».

Бонгерс не исключает такой версии: «Вполне могло быть и так. Это огромная каменная змея, но она выполняла и практическую функцию. Я рассматриваю этот комплекс как своеобразную социальную технологию. У людей не было ни интернета, ни сотовой связи, поэтому им требовалось определить, где и когда встречаться. И они создали гигантский ориентир, видимый за километры».