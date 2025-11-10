В Китае обнаружили древнейшую гробницу

Древнейшую гробницу на острове Хайнань с украшениями из ракушек обнаружили при раскопках в пещере Лоби на юге Китая.

Археологи в Китае выявили самое раннее доисторическое захоронение возрастом 12-13 тысяч лет на Хайнане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа. Эта гробница была найдена группой специалистов из Хайнаньского института культурного наследия и археологии, школы археологии и музеологии Пекинского университета и музея Саньи.

В ходе раскопок в пещере Лоби ученые обнаружили останки ребенка, который был захоронен с согнутыми руками и ногами. На голове и талии ребенка археологи нашли украшения из ракушек, которые признаны древнейшими подобными объектами из найденных в Китае.

По данным агентства, обнаруженная гробница свидетельствует о развитии доисторической культуры на острове Хайнань и демонстрирует ее возможные связи с культурами Юго-Восточной Азии. Раскопки в пещере Лоби имеют особое значение для понимания ранней истории юга Китая.

Пещера Лоби, открытая в 1983 году, ранее уже дала археологам человеческие остатки, а также каменные и костяные орудия и останки различных животных. Все эти находки считаются самыми древними следами присутствия человека на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Китае обнаружили на востоке страны более 300 древних гробниц.

Китайские исследователи также нашли крупный центр доисторической культуры возрастом свыше 5 тыс. лет.