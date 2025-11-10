Озера Амазонки «вскипели»

Амазонские озера из-за сильной жары и засухи превращаются в бурлящие бассейны, заявили ученые. Температура воды в них выше, чем в гидромассажных ваннах. Это грозит массовым вымиранием местных видов.

Так, в озере Тефе, глубина которого составляет всего около двух метров, температура воды достигла 41 градуса Цельсия. Экстремальный нагрев наблюдался не только у поверхности, но и у самого дна.

В сентябре 2023 года в течение шести недель на берег выбросило туши 200 погибших речных дельфинов. По словам экспертов, за последнее столетие в этом районе не наблюдалось случаев такой массовой гибели животных.

Ученые обследовали 10 амазонских озер. В половине из них температура воды в дневные часы превышала 37 градусов Цельсия.

В целом за последние 30 лет температура в озерах Амазонки повышалась на 0,3 – 0,8 градуса в десятилетие. Темпы потепления превышают общемировые показатели. В 2023 и 2024 годах регион пережил период затяжных засух, которые значительно усугубили ситуацию. Так, озеро Тефе потеряло 75% поверхности, а озеро Бадахос – 90%.

Температура воды поднялась на 10 градусов, что является беспрецедентным явлением. Большинство рыб, дельфинов и ламантинов размножаются именно в маловодный период. В 2023 году сложились катастрофические в репродуктивном отношении условия. Если засухи будут повторяться, то популяции видов могут значительно сократиться.

Ученые подчеркнули, что изменение климата оказывает чрезвычайное воздействие даже на такие гигантские экосистемы, как Амазонка. Оно распространяется не только на леса, но и на водную среду, сообщает Science.

Другое исследование показало, что деревья в Амазонке стали больше из-за изменений климата. В последние 30 лет средний размер деревьев увеличивался на 3,2% каждое десятилетие. При этом крупные деревья оказались более устойчивыми к глобальному потеплению.