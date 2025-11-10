Проблема смартфонов Pixel оказалась нерешаемой

Корпорация Google призналась, что не может исправить распространенную техническую проблему своих смартфонов. Об этом сообщает издание BGR.

© Google

Около полугода назад владельцы смартфонов Pixel начали жаловаться на проблемы девайсов. Выяснилось, что при включении или переключении громкой связи существует задержка в несколько секунд. Из-за этого совершать звонки по телефону оказывается неудобно или вовсе невозможно. Недавно в Google заявили, что не смогли решить эту проблему.

Журналисты медиа отметили, что нет никакой конкретной причины возникновения этой ошибки. Также сама Google не предоставила дополнительной информации о неполадке.

«Мы закрываем эту проблему в связи с недостатком информации, позволяющей принять меры», — заявили специалисты поддержки Google в ноябре.

Авторы BGR посоветовали пользователям, которые столкнулись с этой проблемой, направить жалобу в Google. Судя по всему, сбой при переключении громкой связи актуален для Pixel 9 и Pixel 10, вышедших в 2024-2025 годах.

В конце октября пользователи смартфонов Google Pixel с Reddit назвали главные недостатки устройств. К ним отнесли плохую техническую поддержку и гарантийное обслуживание.