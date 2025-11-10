«Жертвы радиации»: можно ли спать со смартфоном под подушкой

Современные технологии прочно вошли в повседневную жизнь. Сегодня смартфон не только средство связи, но и будильник, календарь, библиотека и источник развлечений. Поэтому многие из нас кладут его под подушку перед сном — чтобы универсальный помощник был всегда под рукой. «‎Рамблер» разобрался, как эта привычка отражается на качестве отдыха и общем состоянии организма.

© legion-media

Влияние на выработку мелатонина

Наиболее убедительно подтвержденный эффект — нарушение структуры сна из-за воздействия света экрана и постоянной стимуляции мозга. Экраны смартфонов излучают коротковолновый синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и обеспечивающего качественный ночной отдых. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в PMC.

Психофизиологическая стимуляция и микропробуждения

Даже если экран выключен, само присутствие телефона рядом с головой повышает уровень настороженности мозга. Исследования по цифровой зависимости показывают: ожидание уведомлений или входящих сообщений поддерживает состояние легкого возбуждения нервной системы, что мешает организму переходить в глубокие фазы сна.

Даже краткий звук, вибрация или вспышка экрана способны вызвать микропробуждение — короткую реакцию, не осознаваемую человеком, но влияющую на восстановительные процессы. В итоге структура сна нарушается: сокращаются фазы глубокого сна, а утром появляется ощущение недосыпа, даже при формально достаточной продолжительности отдыха.

Исследование: как смартфоны влияют на психику подростков

Электромагнитное излучение

Наиболее дискуссионным остается вопрос воздействия радиочастотного электромагнитного излучения (RF-EMF). Согласно данным ВОЗ, при уровнях, характерных для мобильной связи, основное воздействие ограничивается незначительным нагревом тканей, и на сегодняшний день доказанных неблагоприятных эффектов для здоровья не выявлено.

Тем не менее исследование Frontiers in Public Health (2024) обнаружило, что воздействие 2,45 ГГц RF-EMF может влиять на параметры сна у некоторых людей, что требует дальнейших исследований. Таким образом, с научной точки зрения прямая опасность не доказана, но с учетом возможных долгосрочных рисков специалисты рекомендуют соблюдать принцип разумной предосторожности — не держать работающий телефон вплотную к голове во время сна.

Тепловой и пожарный риск

Помимо физиологических факторов существует и технический — перегрев устройства. Смартфон, особенно во время зарядки, выделяет тепло. Если он находится под подушкой или накрыт тканью, тепло не рассеивается, что может привести к повышению температуры аккумулятора и, в редких случаях, возгоранию. Технические службы производителей постоянно предупреждают: зарядка устройства ночью под подушкой потенциально опасна.

Цифровая зависимость и хронический недосып

Смартфон-зависимость рассматривается как отдельный психофизиологический феномен. Международный обзор 2021 года показал, что у четверти подростков и молодых взрослых наблюдаются признаки зависимости от телефона, а это напрямую связано с нарушениями сна, тревожностью и снижением концентрации.

Исследование в Dove Medical Press указывает на связь между размещением мобильного телефона рядом с подушкой и дневной сонливостью/нарушениями сна. Хронический дефицит сна, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, ослабляет иммунитет и ухудшает когнитивные функции.

Практические рекомендации

Размещайте смартфон на расстоянии не менее одного-двух метров от кровати. Это снижает как воздействие радиосигнала, так и вероятность непроизвольных пробуждений. Не заряжайте телефон под подушкой и на мягких поверхностях. Используйте ровную открытую поверхность и сертифицированное зарядное устройство. Ограничьте использование экрана за 30–60 минут до сна. При необходимости включайте фильтр синего света или «ночной режим». Активируйте режим «Не беспокоить» или «в самолете» на ночь. Это позволит исключить звуковые сигналы и снизить уровень радиочастотного поля. Пользуйтесь отдельным будильником. Это поможет избежать искушения держать телефон под рукой. Если есть хронические проблемы со сном — обратитесь к врачу. Не затягивайте.

Таким образом, вы кладете смартфон под подушкой, вы не станете «жертвой радиации», но качество вашего сна снизится из-за света, уведомлений, психического напряжения и, возможно, легкого RF-воздействия. И хотя на сегодняшний день крупные организации (ВОЗ и др.) не находят убедительных доказательств серьезного вреда от мобильных при обычном использовании, они признают неопределенность в долгосрочной перспективе;

