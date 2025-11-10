«Жертвы радиации»: можно ли спать со смартфоном под подушкой
Современные технологии прочно вошли в повседневную жизнь. Сегодня смартфон не только средство связи, но и будильник, календарь, библиотека и источник развлечений. Поэтому многие из нас кладут его под подушку перед сном — чтобы универсальный помощник был всегда под рукой. «Рамблер» разобрался, как эта привычка отражается на качестве отдыха и общем состоянии организма.
Влияние на выработку мелатонина
Наиболее убедительно подтвержденный эффект — нарушение структуры сна из-за воздействия света экрана и постоянной стимуляции мозга. Экраны смартфонов излучают коротковолновый синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и обеспечивающего качественный ночной отдых. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в PMC.
Психофизиологическая стимуляция и микропробуждения
Даже если экран выключен, само присутствие телефона рядом с головой повышает уровень настороженности мозга. Исследования по цифровой зависимости показывают: ожидание уведомлений или входящих сообщений поддерживает состояние легкого возбуждения нервной системы, что мешает организму переходить в глубокие фазы сна.
Даже краткий звук, вибрация или вспышка экрана способны вызвать микропробуждение — короткую реакцию, не осознаваемую человеком, но влияющую на восстановительные процессы. В итоге структура сна нарушается: сокращаются фазы глубокого сна, а утром появляется ощущение недосыпа, даже при формально достаточной продолжительности отдыха.
Исследование: как смартфоны влияют на психику подростков
Электромагнитное излучение
Наиболее дискуссионным остается вопрос воздействия радиочастотного электромагнитного излучения (RF-EMF). Согласно данным ВОЗ, при уровнях, характерных для мобильной связи, основное воздействие ограничивается незначительным нагревом тканей, и на сегодняшний день доказанных неблагоприятных эффектов для здоровья не выявлено.
Тем не менее исследование Frontiers in Public Health (2024) обнаружило, что воздействие 2,45 ГГц RF-EMF может влиять на параметры сна у некоторых людей, что требует дальнейших исследований. Таким образом, с научной точки зрения прямая опасность не доказана, но с учетом возможных долгосрочных рисков специалисты рекомендуют соблюдать принцип разумной предосторожности — не держать работающий телефон вплотную к голове во время сна.
Тепловой и пожарный риск
Помимо физиологических факторов существует и технический — перегрев устройства. Смартфон, особенно во время зарядки, выделяет тепло. Если он находится под подушкой или накрыт тканью, тепло не рассеивается, что может привести к повышению температуры аккумулятора и, в редких случаях, возгоранию. Технические службы производителей постоянно предупреждают: зарядка устройства ночью под подушкой потенциально опасна.
Цифровая зависимость и хронический недосып
Смартфон-зависимость рассматривается как отдельный психофизиологический феномен. Международный обзор 2021 года показал, что у четверти подростков и молодых взрослых наблюдаются признаки зависимости от телефона, а это напрямую связано с нарушениями сна, тревожностью и снижением концентрации.
Исследование в Dove Medical Press указывает на связь между размещением мобильного телефона рядом с подушкой и дневной сонливостью/нарушениями сна. Хронический дефицит сна, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, ослабляет иммунитет и ухудшает когнитивные функции.
Практические рекомендации
- Размещайте смартфон на расстоянии не менее одного-двух метров от кровати. Это снижает как воздействие радиосигнала, так и вероятность непроизвольных пробуждений.
- Не заряжайте телефон под подушкой и на мягких поверхностях. Используйте ровную открытую поверхность и сертифицированное зарядное устройство.
- Ограничьте использование экрана за 30–60 минут до сна. При необходимости включайте фильтр синего света или «ночной режим».
- Активируйте режим «Не беспокоить» или «в самолете» на ночь. Это позволит исключить звуковые сигналы и снизить уровень радиочастотного поля.
- Пользуйтесь отдельным будильником. Это поможет избежать искушения держать телефон под рукой.
- Если есть хронические проблемы со сном — обратитесь к врачу. Не затягивайте.
Таким образом, вы кладете смартфон под подушкой, вы не станете «жертвой радиации», но качество вашего сна снизится из-за света, уведомлений, психического напряжения и, возможно, легкого RF-воздействия. И хотя на сегодняшний день крупные организации (ВОЗ и др.) не находят убедительных доказательств серьезного вреда от мобильных при обычном использовании, они признают неопределенность в долгосрочной перспективе;
