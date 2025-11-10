Вспышка высочайшего класса началась на Солнце, предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

К настоящему моменту балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х. Сейчас ученые продолжают фиксировать рост вспышки.

"Ой-ой-ой. Будет больно", – говорится в публикации лаборатории.

В понедельник, 10 ноября, Землю также накроет магнитная буря среднего уровня G2, которая станет следствием выброса плазмы от солнечной вспышки класса M1.7, произошедшей 7-го числа.

При этом в течение минувших суток на звезде были зарегистрировано свыше 10 вспышек, однако из которых достигла балла X. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Однако ученые прогнозируют умеренное влияние на Землю, пик которого придется на вторник, 11 ноября.