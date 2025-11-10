Открыт новый вид плотоядных морских существ

Новый вид плотоядных морских существ открыли в самой глубоководной части Мирового океана. Хищную губку, которой присвоили название Chondrocladia, обнаружили на глубине 3,6 км к востоку от острова Монтегю у побережья Антарктиды.

Неофициально вид назвали «плотоядный шар смерти». Губка обладает длинными отростками, покрытыми крошечными крючками. Они позволяют ловить мелких ракообразных, таких как веслоногие рачки. Эти отростки заканчиваются шарообразными придатками диаметром в несколько сантиметров.

Ученые отметили, что большинство губок не едят других существ, а питаются фильтрующим способом. Данный вид признали очень необычным, поскольку он захватывает мелких амфипод, медленно обволакивает их и «выжимает» питательные вещества.

Исследования проводились с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Модель предназначена для сканирования морских пространств на глубине до 4,5 км. Всего в ходе экспедиции удалось собрать около 2000 образцов из 14 групп животных, включая 30 ранее неизвестных глубоководных видов.

Ученые пояснили, что губки – оседлые организмы, которые проводят всю жизнь на одном месте. Им необходимы эффективные способы добычи пищи, поскольку они не могут охотиться за ней. Среди других открытий оказались перламутровые черви, также известные как «черви Элвиса». Они покрыты биолюминесцентной чешуей, испускающей вспышки света. Кроме того, ученые описали новые виды морских звезд и редких брюхоногих и двустворчатых моллюсков, адаптированных к вулканическим и гидротермальным условиям обитания, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в Антарктиде выявили выбросы метана. Это мощный парниковый газ, способный усугубить изменения климата. Ученые обследовали область моря Росса и осмотрели выбросы на глубине от пяти до 240 метров.