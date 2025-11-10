Android 16 научится маскировать местоположение пользователя в деревне

Многие Android-приложения просят доступ к вашей геолокации — якобы чтобы показывать более точные результаты. Но была проблема: Android выдавал одинаково «приблизительные» координаты везде — хоть в центре Москвы, хоть в деревне на сто жителей. В городе это выглядело безопасно — вокруг тысячи людей, и вы теряетесь в толпе. А вот в селе, где одна улица и три дома, даже «примерная» точка могла легко выдать вас.

Правда в том, что далеко не всем программам нужно знать, где вы находитесь с точностью до метра.

Поэтому в Android уже давно есть два уровня: Precise (точное) и Approximate (приблизительное) местоположение. Первое — для навигаторов и карт, второе — для всех остальных, кому достаточно просто знать, что вы где-то в городе.

В Android 16 появилась новая функция density-based coarse location — «приблизительное местоположение на основе плотности населения». Она работает просто: система проверяет, насколько густо заселён район, и если рядом мало людей, то делает координаты ещё более размытыми.

Чем меньше вокруг жителей — тем шире зона, которую Android покажет приложению. Технически за это отвечают так называемые population density providers — модули, которые определяют плотность населения в текущей точке.

Обычно их поставляет Google Play Services, но производители телефонов (особенно в Китае, где сервисы Google недоступны) смогут реализовать свои.

Пока неизвестно, запущена ли функция на всех устройствах. На смартфонах Pixel она вроде бы включена, но доказательств, что она реально работает, пока нет. Проверить можно просто — поехать куда-нибудь в глушь и посмотреть, станет ли «приблизительная» точка на карте ещё менее точной.

И это не всё. По слухам, Google также тестирует новую систему позиционирования Bluewave — она должна точнее определять координаты, комбинируя данные GPS и сигналов от базовых станций. Если верить источникам, точность вырастет примерно в 2,25 раза. Правда, компания пока ничего официально не объявляла.