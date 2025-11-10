Blue Origin отменила запуск New Glenn с ESCAPADE

Компания Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn с парой марсианских аппаратов Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Об этом сообщает издание SpaceNews.

© Lenta.ru

Запуск ракеты с околомарсианскими спутниками отложили из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Следующее окно за запуска носителя будет известно после изучения прогнозов по подходящим погодным условиям в районе стартовой площадки.

Ранее Калифорнийский университет в Беркли (США) сообщил, что New Glenn с парой марсианских спутников ESCAPADE стартует с мыса Канаверал 9 ноября.

В рамках миссии ESCAPADE планируется изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, в результате которого газовая оболочка Красной планеты перетекает в космическое пространство, представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса и протестировать новую траекторию полета к планете.