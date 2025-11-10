Ученые нашли у человека 6 чувство, выходящее за пределы осязания

Исследование, проведенное учеными Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона, показало: человеческое тело обладает удивительным чувством, ранее не описанным в науке.

Мы можем ощущать присутствие предметов без прямого контакта — подобно тому, как это делают некоторые животные.

Новое измерение человеческого осязания

Традиционно осязание считалось «близким» чувством — тем, что требует прямого прикосновения. Однако данные, представленные на Международной конференции IEEE по развитию и обучению (ICDL), заставляют пересмотреть это представление.

Исследователи вдохновились природой: кулики способны находить добычу под песком, используя так называемое дистанционное осязание — способность улавливать микроколебания среды при движении рядом с невидимым объектом.

Чтобы проверить, могут ли люди ощущать подобным образом, участникам эксперимента предложили осторожно провести пальцами по песку и попытаться определить, где зарыт небольшой куб. Результат оказался неожиданным — испытуемые действительно смогли распознать предмет, не касаясь его. Их чувствительность оказалась сопоставимой с возможностями птиц, обладающих специализированными органами восприятия.

Как пальцы видят под песком

Ученые смоделировали физику процесса и пришли к выводу, что человеческая рука способна воспринимать крошечные смещения песчинок, вызванные отражением механических волн от скрытого объекта. Иными словами, кожа и нервная система улавливают микросигналы, проходящие через сыпучий материал, что делает человека чувствительным почти до физического предела возможного.

Результаты свидетельствуют о том, что руки человека обладают гораздо более тонкой сенсорикой, чем считалось ранее. Это открытие не просто дополняет картину человеческих способностей, но и показывает, насколько сложно устроено взаимодействие человека с окружающей средой даже в, казалось бы, простых действиях — таких как движение рукой по песку.

Люди против роботов

Для сравнения исследователи провели аналогичный эксперимент с роботизированным датчиком, обученным на основе нейросетевой модели долговременной кратковременной памяти (LSTM). Робот тоже смог «чувствовать» объект под поверхностью, но его результаты оказались менее надежными.

Люди достигли точности около 70,7%, тогда как робот выдавал более частые ложные сигналы и продемонстрировал общую точность около 40%. Хотя машина в отдельных случаях «видела» объект на немного большем расстоянии, она чаще ошибалась в интерпретации полученных сигналов. По словам исследователей, это показывает, что человеческое восприятие все еще остается эталоном для технологий, связанных с тактильной чувствительностью.

Новые горизонты восприятия

«Это первый случай, когда дистанционное прикосновение исследовано у человека, и он меняет наше представление о воспринимаемом мире — о том, каковы границы наших органов чувств», — поясняет доктор Элизабетта Версаче, старший преподаватель психологии и соавтор исследования

Чжэнци Чэнь, аспирант той же лаборатории, отмечает, что результаты имеют практическое значение:

«Эти данные могут вдохновить создание инструментов и технологий, расширяющих человеческое осязание. Представьте роботов, способных аккуратно находить археологические артефакты под землей, работать с марсианским грунтом или исследовать океанское дно, не повреждая структуры».

Лоренцо Хамоне, доцент кафедры робототехники и искусственного интеллекта в Университетском колледже Лондона, добавляет:

«Особая ценность этого проекта в синергии. Человеческие эксперименты помогли роботам "научиться" чувствовать, а анализ машинных данных, в свою очередь, позволил по-новому взглянуть на человеческое восприятие. Это пример того, как объединение психологии, нейронаук и инженерии может привести к открытиям, способным изменить подход к созданию умных сенсорных систем».

Результаты этих исследований показывают, что человеческое тело способно воспринимать окружающий мир куда тоньше, чем мы привыкли думать. А понимание этой скрытой чувствительности может не только изменить представления о природе человека, но и вдохновить на создание роботов, которые действительно «чувствуют».