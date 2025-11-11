Судан разрешил российским археологам начать новые раскопки

Археологам из России дали возможность вернуться для исследований в регионы Судана, где их работа была ранее прервана из-за военных действий, сообщил посол РФ в этой стране Андрей Черновол.

По его словам, власти Судана согласились допустить российских археологов для проведения новых раскопок, передает РИА «Новости».

Черновол сообщил, что получено принципиальное одобрение на прибытие новой экспедиции из России. Речь идет о возвращении специалистов в локации, где ранее велись археологические работы, прерванные начавшейся войной.

Черновол отметил: «В настоящее время также получено принципиальное согласие суданских властей на прибытие новой экспедиции российских археологов, которые хотели бы попасть в те места, где они проводили раскопки до войны. Власти дали разрешение на новые раскопки российских археологов».

