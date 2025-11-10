В России создали не имеющую аналогов ИИ-систему

Российская ИИ-система, созданная компанией Smart Engines, смогла за минуту проверить наличие подписей на 9 тыс. страниц документов. Новое решение, не имеющее аналогов, позволит ускорить и упростить работу бухгалтеров и банковских работников, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Задача поиска подписи на документе остается сложной для нейросетей, так как рукописный знак может иметь разные формы и размеры и часто расположен на фоне печатного текста и штампов. Авторы работы смогли создать систему, способную "фокусировать взгляд" на наиболее значимых областях, игнорируя помехи фона.

"Оценка модели с использованием открытого набора данных из 72 000 файлов с документами показала, что система определяет наличие подписи с точностью 95,9%", - сообщили ТАСС в компании.

По словам генерального директора Smart Engines, доктора технических наук Владимира Арлазарова, разработка в составе программы для ввода данных из документов Smart Document Engine позволяет находить подпись на бланках со скоростью 9 тысяч страниц в минуту. Система поддерживает более 100 языков.

Россияне представили ИИ-систему на прошедшей в октябре в Париже научной конференции в сфере компьютерного зрения International Conference on Machine Vision (ICMV 2025).