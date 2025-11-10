Российские ученые нашли способ удешевить камеры смартфонов

В Новосибирске исследовали пленки германосиликатного стекла и обнаружили тип проводимости, который может удешевить производство мобильных камер и видеонаблюдения.

Ученые Новосибирского госуниверситета впервые обнаружили биполярную проводимость в пленках германосиликатного стекла, что может упростить и удешевить производство камер для смартфонов и систем видеонаблюдения,передает РИА «Новости».

Исследование провела аспирантка НГУ, инженер-исследователь Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН Гайсаа Хамуд.

По словам автора работы, «Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. В этом и состоит новизна моего исследования. Данные знания важны для понимания механизма проводимости в этих неидеальных диэлектриках, в которых существенны так называемые токи утечки».

Гайсаа Хамуд объяснила, что для совершенствования характеристик приборов, использующих различные диэлектрики, нужно понимать, какой тип проводимости для них характерен. Объектом исследования стали германосиликатные стекла, применяемые в фоточувствительных структурах металл-диэлектрик-полупроводник, что может значительно повысить их фоточувствительность.

Исследовательница отмечает, что использование неидеальных свойств германосиликатного стекла позволяет улучшить фоточувствительность МДП-структур. Она также подчеркнула, что устройства на базе таких диэлектриков потенциально смогут заменить более дорогие промышленные аналоги, что сделает их более доступными.

В дальнейшем ученые планируют выяснить механизм возникновения фототока и окончательно определить тип проводимости, чтобы повысить показатели фоточувствительности. Ожидается, что в результате появятся компактные и энергоэффективные устройства для камер и видеонаблюдения.

