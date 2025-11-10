Названы сроки наступления технологического апокалипсиса для смартфонов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что эпоха смартфонов завершится уже к 2030 году. Традиционные гаджеты, без которых сегодня невозможно представить жизнь, будут полностью вытеснены интеграцией искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов непосредственно в повседневную среду и человеческое тело.

Эксперты утверждают, что это не просто эволюция устройства, а фундаментальный сдвиг парадигмы взаимодействия человека и технологий. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Почему смартфоны обречены

Современный смартфон достиг пика своего развития. Инновации свелись к незначительному увеличению экрана или мощности камеры, что больше не вызывает былого ажиотажа.

Потребители устали от бесконечных апгрейдов, не приносящих качественно нового опыта. Основная проблема устройства, по мнению футурологов, заключается в его промежуточности. Он является посредником между человеком и цифровым миром, и этот барьер в виде тачскрина и операционной системы стал тормозом.

Эксперты уверены, что будущее за интерфейсом «мозг-компьютер», где запрос формируется мысленно, а ответ проецируется непосредственно на сетчатку глаза или передается в виде семантического импульса.

Драйверами этой революции выступают не только запросы рынка, но и гиганты технологической индустрии. Разработки и повсеместное внедрение персональных ИИ-ассистентов нового поколения создают необходимую экосистему для перехода. Уже к 2026–2027 годам ожидается появление первых коммерческих образцов устройств, которые станут переходным звеном.

Чем заменят смартфоны

Итак, что придет на смену привычному прямоугольнику в кармане? Речь идет не о едином устройстве, а о распределенной экосистеме. Ее ядром станет персональный искусственный интеллект, существующий не в «облаке» абстрактно, а на персональном сервере пользователя, обеспечивающем полную конфиденциальность данных. Этот ИИ будет знать о своем владельце все и предвосхищать его потребности.

Появятся внешние интерфейсы для взаимодействия с этим ИИ

Нейроинтерфейсы в виде незаметных гарнитур или имплантов. Они будут считывать нейронные сигналы для простых команд (вызов такси, поиск информации, управление умным домом) и передавать информацию обратно в мозг в виде образов или «внутреннего голоса».

Умные контактные линзы и легкие AR-очки. Они будут проецировать интерфейс прямо на сетчатку, создавая голографические дисплеи в поле зрения пользователя. Любую поверхность – стену, стол, ладонь – можно будет превратить в интерактивный экран.

Биометрические сенсоры, встроенные в одежду и аксессуары. Они будут круглосуточно мониторить здоровье, заменяя собой фитнес-трекеры и смарт-часы.

Общение перейдет в голосовую и мысленную форму. Необходимость печатать текст отпадет сама собой. Видеозвонки трансформируются в полное погружение, где вы будете видеть виртуальную проекцию собеседника перед собой, как если бы он находился в одной комнате с вами.

Каким будет общество будущего

Эта технологическая трансформация неминуемо повлечет за собой перестройку всех общественных устоев. Полная автоматизация физического труда с помощью человекоподобных роботов станет неизбежной. Это приведет к самому масштабному за историю человечества перераспределению рабочих мест.

Общество будущего, по мнению экспертов, будет разделено на тех, кто использует новые технологии для расширения своих возможностей, и тех, кто окажется не готов к таким скоростям.

Государствам уже сегодня предстоит задуматься о создании новой законодательной базы, регулирующей кибербезопасность на уровне нейроинтерфейсов, и образовательных программ, которые подготовят людей к жизни в симбиозе с искусственным интеллектом. Очевидно одно: эра, когда главным окном в цифровой мир был кусок стекла в нашем кармане, подходит к концу, уступая место миру, где технологии станут неотъемлемой частью нас самих.