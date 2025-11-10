«Луноход»-ликвидатор: космические технологии в аварии на Чернобыльской АЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории атомной энергетики катастрофа. Во время испытаний турбогенератора на четвертом блоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС, Киевская область Украинской ССР, ныне — Украина) начала развиваться нештатная ситуация, которая привела к взрыву и возгоранию. Была разрушена активная зона и здание реактора, десятки тонн радиоактивных материалов выбросило взрывом наружу, а последовавший пожар длился 10 суток.

© ВНИИТрансмаш

Радиация заразила более 200 тыс. кв. км, из которых большая часть пришлась на территорию Украины, Белоруссии и России. На следующий день был эвакуирован 47-тысячный город атомщиков Припять, затем — население в радиусе 10 км от ЧАЭС, позднее — из 30-километровой зоны отчуждения.

"Динозавры" против радиации

Сразу после аварии работа станции была остановлена, к ликвидации ее последствий приступили военные и гражданские специалисты с участием специальной техники. С начала этих работ расчищали радиоактивные завалы и удаляли зараженный грунт инженерные машины разграждения ИМР-2. Они были разработаны Омским заводом транспортного машиностроения (ныне — в составе концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") на шасси танка Т-72 для проводки танковых колонн по местности после применения ядерного оружия и имели противоатомную защиту. Выпускались ИМР-2 на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле и в Краматорске.

В мае 1986 года на ЧАЭС трудилось уже 12 таких машин.

Затем несколько ИМР-2 были модернизированы с участием инженеров Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе концерна "Уралвагонзавод"). В дополнение к штатным средствам машины оснастили системами очистки воздуха от радиоактивных аэрозолей и дополнительной свинцовой защитой — это увеличило массу "инженерного танка" с 45 до 65 т, однако обеспечивало снижение радиации в 15 тыс. раз. Модернизированные машины окрестили "Динозаврами".

Роботы спешат на помощь

Однако уровень радиации на некоторых участках разрушенного энергоблока был слишком высок для присутствия человека, а тяжелая военная инженерная техника, защищающая экипаж от ионизирующего излучения, могла применяться не везде. Евгений Юревич, который на тот момент был директором — главным конструктором Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), в интервью ТАСС рассказывал, что для разведки и расчистки в наиболее опасных и труднодоступных точках использовались робототехнические комплексы.

Евгений Юревич, директор — главный конструктор ЦНИИ РТК в 1986 году

«Наиболее опасно было обследование одним из первых роботов-разведчиков бассейна-барботера <...> непосредственно под взорвавшимся энергоблоком, где мощность излучения достигала 15 тыс. рентген в час. Человек, заглянувший в этот ад, был обречен»

Всего для работы на ЧАЭС, по словам Юревича, институтом было создано 15 роботов. Помимо этого, на аварийную станцию были доставлены два тяжелых радиоуправляемых робота западногерманского производства, отечественные роботы МВТУ-2, "Белоярец" ПО "Атомэнергоремонт" и СТР-1.

Испытания показали, что не все из машин способны были выдержать сильную радиацию.

"У роботов из ФРГ под действием ионизирующих излучений отказала электроника, — вспоминал Юревич. — Один из них, например, был доставлен вертолетом на кровлю вблизи вентиляционной трубы для ее очистки совместно с роботами ЦНИИ РТК. Ночью он самопроизвольно включился, двинулся в сторону трубы и, уткнувшись в нее, буксовал, пока не сломалась трансмиссия. Снимать его пришлось солдатам при помощи лебедок".

В бой вступает 50-тонный робот

Научный сотрудник ВНИИТрансмаш Дмитрий Игнатов рассказал ТАСС, что в мае 1986 года в институте начались интенсивные работы под шифром "Клин": разработка комплекса роботизированных машин для работы на ЧАЭС. Результатом первого направления конструкторской мысли стало создание тяжелого роботизированного комплекса. Он состоял из двух ИМР-2, в одной из которых находился экипаж из двух человек ("Клин-1"), а вторая была превращена в 50-тонного дистанционно управляемого робота ("Клин-2"). Для этого "инженерный танк" дооснастили электрогидравлическими сервоприводами, радиоканалом управления, а также четырехкамерной телевизионной системой. Также на роботизированную инженерную машину разграждения установили средства поиска высокоинтенсивных источников излучения.

Обитаемая ИМР-2, помимо аппаратуры управления роботом, была дооборудована шлюзовой камерой, приборами дозиметрической разведки, теплоохладителем, а приборы и экипаж дополнительно защитили от радиации и радиоактивной пыли.

Игнатов привел перечень работ, которые "Клин" выполнил с июля по декабрь 1986 года. Связка из робота и машины управления разбирала завалы и расчищала территорию возле разрушенного четвертого энергоблока, оттаскивала конструкции и зараженную технику к местам захоронений, выезжала на дозиметрическую разведку, переместила сотни кубометров зараженного грунта, загрузила радиоактивными отходами и мусором более 60 контейнеров. Помимо этого, "Клин-1" эвакуировал "коллегу" ИМР-2, застрявшую в одном из проемов строений.

Ликвидатор с лунными корнями

Другой разработкой ВНИИТрансмаш стал специализированный транспортный робот (СТР-1). Роботу предстояло расчистить завалы на кровлях третьего энергоблока с высокой радиоактивностью. На станции длительное время бушевал пожар, на кровле расплавился битум, в нем утонула щебенка, обломки сильно фонящей графитовой кладки, куски радиоактивных металлических труб длиной до 7 м.

Условия, в которых должны были работать роботы, схожи с теми, с которыми планетоходы столкнулись бы на чужой планете: враждебная человеку среда, не подготовленная для движения опорная поверхность, о физических свойствах которой было мало что достоверно известно. Гусеницы для робота-ликвидатора не годились: их было бы сложно чистить и дезактивировать.

"Было принято решение разработать колесный движитель с тяговым электромеханическим приводом. Разработанное металлическое колесо дало возможность за счет внешней формы обеспечить наиболее простые способы очистки. <...> В результате анализа возможных компоновочных схем шасси высокопроходимого автономного транспортного средства с учетом условий его применения была выбрана компоновочная схема с колесной формулой 6×6 с бортовым поворотом", — рассказал научный сотрудник ВНИИТрансмаш.

Неповоротные колеса были выполнены в виде жестких герметичных металлических оболочек. Повороты и разворот осуществлялись разнонаправленным вращением колес противоположных бортов. Машины могли развернуться на месте, что в стесненных условиях было очень важно.

Многие ликвидаторы аварии называли СТР-1 "луноходами" — можно предположить, что из-за схожего с лунными аппаратами характерного вида ходовой части, а также благодаря происхождению.

Стойкий автономный робот

В отличие от большинства отечественных и зарубежных транспортных роботов, использовавшихся при ликвидации аварии на атомной станции, роботы СТР-1 не волокли за собой кабели питания и управления.

"Автономность самоходного шасси обеспечивалась применением бортового источника питания в виде двух серебряно-цинковых батарей, — отметил Игнатов. — Наряду с использованием командной радиолинии это позволило существенно упростить развертывание комплекса на кровле ЧАЭС <...> С целью подзарядки батарей самоходное шасси было снабжено бортовым стыковочно-зарядным узлом для соединения цепей источника и зарядно-разрядного устройства без участия человека".

В конструкции были использованы радиационно стойкие материалы и комплектующие — провода, смазка. Даже белая краска, которой были покрыты СТР-1 для облегчения работы операторов (так роботы были более заметны на фоне черной асфальтово-битумной кровли), была устойчива к воздействию ионизирующего излучения.

"По оценкам штаба по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, применение комплекса СТР-1 позволило не привлекать к работам в опасных зонах более 1 тыс. человек", — сказал Игнатов.

Два робота отработали на поверхностях третьего энергоблока свыше 200 часов, удалив более 90 т радиоактивных материалов, чем снизили излучение в десятки раз.

Как отмечают специалисты, несмотря на значительный вклад робототехнических средств в расчистке и дезактивации кровель, определяющую роль в устранении последствий атомной аварии сыграл труд военных и гражданских специалистов. Всего в работах по ликвидации катастрофы на ЧАЭС приняло участие свыше 600 тыс. человек, 600 сотрудников станции и пожарных получили высокие дозы радиации, а 28 из них скончались в течение года после аварии.