Все старые iPhone призвали срочно обновить

Корпорация Apple выпустила срочное обновление для iPhone прошлых поколений. На это обратил внимание журнал Forbes.

© Lenta.ru

Журналисты медиа заметили, что компания представила апдейт iOS 18.7.2 через два дня после выхода iOS 26.1 и iPadOS 26.1. Обновление iOS 18.7.2 выпустили для тех, кто не обновил свой смартфон — либо из-за нежелания переходить на iOS 26, либо из-за того, что iPhone не поддерживает более новую версию операционной системы (ОС).

Специалисты отметили, что обновление исправляет около 25 уязвимостей и ошибок, связанных с проблемами безопасности смартфонов. Оно доступно в разделе «Обновление ПО» настроек iPhone, его размер составляет 755 мегабайт. В Apple призвали всех владельцев фирменных устройств не игнорировать апдейт.

Журналисты Forbes обратили внимание, что iOS 18.7.2 можно установить на все iPhone, которые поддерживают iOS 18 и 17. В том числе, обновление можно установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr, которые не получили поддержки iOS 26. Соответственно, на iPhone, которые имеют поддержку самой актуальной ОС, iOS 18.7.2 устанавливать не надо.

В конце октября журналисты издания 9to5Mac рассказали о функции Adaptive Power, которая способна увеличить время автономной работы смартфона. Она работает на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и на всех устройствах новой серии iPhone 16 и 17.