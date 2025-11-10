В Перми продают часть борта самолета, на котором тренировали космонавтов

В Перми выставлена на продажу носовая часть военно-транспортного самолета Ил-76К с бортовым номером СССР-86638. Стоимость объекта — 875 тысяч рублей. Объявление появилось на платформе «Авито».

«Модификация самолета Ил-76 была переоборудована под подготовку космонавтов. Было построено всего три таких воздушных судна. Борт принимал участие в испытаниях и учебных полетах, в том числе в интересах Центра подготовки космонавтов им. Гагарина», — следует из объявления, сообщает «Новый компаньон».

Отмечается, что длина кабины составляет 13,2 метра, ширина — 4,8 метра, высота — 4,2 метра, вес — около 6 тонн. Снаружи сохранилась оригинальная ливрея Аэрофлот. Носовая часть самолета может быть использована для создания выставок, оформления фото- и киностудий, музеев и интерактивных зон.