В России прекратили проект по сборке чипов «Байкал-М»

Эксперимент по сборке чипов "Байкал-М" (Baikal-M) в Калининградской области завершен из-за дефицита компонентов. Об этом сообщил гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов изданию "Коммерсант".

© «Байкал Электроникс»

Речь идет о корпусировании, которое выполняется на заключительном этапе сборки процессора. Полупроводниковые кристаллы помещают в защитный корпус для защиты от повреждений, контакта с платой чипа и внешней средой. Операция требует высокой точности.

Евдокимов отметил, что трехлетний эксперимент на мощностях предприятия GS Nanotech в Калининградской области показал положительные результаты, но его развитие невозможно из-за дефицита кристаллов на рынке.

Гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин сообщил изданию, что на этапе завершения эксперимента компания получила 74-85% пригодной продукции. Как отметил Пластинин, для достижения показателя в 98% требуется намного больше кристаллов, а для налаживания серийного производства компания должна собирать не менее 1 тыс. микросхем в месяц. Как сообщил изданию гендиректор, во время эксперимента речь шла о десятках штук.

Отечественный экономичный восьмиядерный процессор "Байкал-М" (Baikal-M) был разработан компанией "Байкал электроникс". Частота его ядер - до 1,5 ГГц, энергопотребление составляет менее 35 Вт. Процессор подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и имеет широкий спектр применения. Он может использоваться как в офисных компьютерах и платежных терминалах и банкоматах, так и в системах хранения данных, мини-серверах и промышленных компьютерах и оборудовании.

"Байкал электроникс" - российская компания, основанная в 2012 году и специализирующаяся на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. В 2021 году компания подписала соглашение с холдингом GS Group о разработке и производстве вычислительной техники на территории Российской Федерации.