Китай осуществил неудачный запуск коммерческой ракеты Ceres-1

Китайская компания Galactic Energy в понедельник осуществила неудачный запуск ракеты-носителя Ceres-1. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

Как уточняется на ее странице в WeChat, миссия не удалась из-за неисправности, которая возникла на 510-й секунде после старта у четвертой ступени ракеты, где преждевременно отключился двигатель. Galactic Energy принесла извинения заказчику и всем, кто оказывает ей поддержку, пообещав тщательно проанализировать причины поломки и обеспечить успешный вывод космических аппаратов на орбиту в будущем.

На этот раз запуск был осуществлен в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Для Ceres-1 это 22-я по счету миссия, 6-я в 2025 году.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.