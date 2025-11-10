55 лет назад на Луну был отправлен первый в мире ровер «Луноход-1»

55 лет назад, 10 ноября 1970 года, в 17 часов 44 минуты 01 секунду, с космодрома Байконур была запущена автоматическая космическая станция "Луна-17". На ее борту находился первый в мире ровер "Луноход-1".Через семь дней она совершила мягкую посадку в прибрежном районе западной части Моря Дождей.

Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Он имел телекамеры, которые передавали изображение окружающей поверхности в Центр управления полетам. Были сменные наземные экипажи: командир, водитель, бортинженер, штурман и оператор наведения антенны. После осмотра места посадки и развертывания трапов прозвучала команда: "Первая, вперед!". И 17 ноября в 9 часов 28 минут "Луноход-1" на восьми ажурных колесах съехал с посадочной платформы на пыльный каменистый грунт. Начал "печатать" свою лунную колею.

Что представлял из себя луноход? Длина с полностью открытой солнечной батареей - 4,42 м, ширина в верхней части - 2,15 м, ширина по колесам - 1,60 м, высота - 1,92 м. Колесная формула 8×8. Трансмиссия электрическая (герметичные электродвигатели постоянного тока) с индивидуальным приводом колес. Диаметр колес - 510 мм, ширина - 200 мм. Колеса из металлической сетки с титановыми лопатками.

За 301 сутки 6 часов 37 минут ровер преодолел по лунной поверхности 10 540 м. Максимальная скорость движения составляла 2 км/час. Луноход обследовал площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы более 200 лунных панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

Пять лет назад Роскосмос представил рассекреченные материалы, рассказывающие о разработке и запуске "Луны-17" и "Лунохода-1". Министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетная документация, фрагменты переписки исполнителей с руководством… За каждой строкой - титаническая работа, эмоции, люди.

Проект первого в мире планетохода был разработан в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева и передан для реализации на машиностроительный завод имени Лавочкина, главным конструктором которого незадолго до этого был назначен Георгий Бабакин. Самоходное шасси создали инженеры ВНИИтрансмаш под руководством Александра Кемурджиана.

Изначально задумывалось: самоходный аппарат в телеуправляемом режиме исследует район предстоящей высадки космонавтов на Луну. А потом станет радиомаяком для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако потом луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы. Была поставлена задача дистанционного сбора информации для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения, химического состава и физических свойств лунного грунта.

О том, как проводились предстартовые тренировки экипажа лунохода, в частности, наглядно показывает рассекреченная справка-доклад от 30 октября 1970 года. Она подписана главным конструктором Бабакиным и подводит своеобразный итог работе по подготовке экипажа лунохода к управлению аппаратом на лунной поверхности.

Командир экипажа осуществлял общее руководство. Водитель лунохода отвечал за выдачу команд на движение ("Вперед-1", "2-я скорость", "Назад", "Направо", "Налево", "Поворот 5°", "Поворот 20°", и "Стоп"), опознавал возникающие перед луноходом препятствия и определял расстояние до них. Бортинженер анализировал состояние бортовых систем лунохода по полученной телеметрической информации и докладывал командиру и всем членам экипажа полученные данные. Штурман отвечал за планирование и прокладку курса, то есть решал задачу по выходу в заданную точку Луны. Оператор наведения обеспечивал оптимальное положение антенны, поддерживая бесперебойную связь и передачу телевизионного изображения.

Вот что рассказывал в интервью корреспонденту "РГ" Ларисе Ионовой водитель "Лунохода-1" заслуженный испытатель космической техники, доктор наук, профессор генерал-майор Вячеслав Довгань:

"14 с половиной земных суток на Луне - лунный день, и 14 с половиной суток - ночь. Я сидел за пультом, передо мной - 35-сантиметровый экран, черно-белое изображение. На пульте водителя было 15 позиций… Два расчета менялись через каждые два часа работы. Изображение в виде черно-белого слайда приходило с Луны на пульт водителя через каждые 20 секунд. Была естественная задержка 4,1 секунды за счет скорости распространения радиоволн от Земли до Луны и обратно. Плюс аппаратурная, техническая из-за самого сигнала по малокадровому телевидению. Представляете: пока мы получаем картинку, луноход проходит 6 метров. Потому мы должны были не только видеть, но и предвидеть последующий ход. …Знаю, что попаду в кратер, но не знаю, когда это случится. Потому это происходит неожиданно. Но предсказуемо. Я знаю, что делать: закрываю панель солнечной батареи, поднимаю 9-е колесо, выключаю тормоза - и выхожу из кратера. Кратеры на Луне самые разные, от нескольких десятков сантиметров до десятков сотен метров. Но мы это проходили. На Камчатке, где проводились испытания у вулканов Шевелуч и Толбачик".

Последний успешный сеанс связи с "Луноходом-1" состоялся 14 сентября 1971 года.

Безусловно, огромный интерес представляет "Дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией "Луна-17". Это комплект документов ("Карточка общих сведений", "Программа полета", "Акт о старте" и т. п.), где зафиксированы научно-технические приоритетные достижения и мировые рекорды, достигнутые автоматической станцией "Луна-17" и "Луноходом-1". Они были подготовлены спортивным комиссаром Федерации авиационного спорта СССР И.Г. Борисенко для отправки в адрес Международной авиационной федерации FAI. С точки зрения руководства, статус космических рекордов, установленных советскими космическими аппаратами, имел большое значение.

Когда-то создатель советских луноходов Георгий Бабакин заметил: человек должен отправляться на работу в космос, только если возможности автоматов будут исчерпаны. Первые их возможности роботов были проверены как раз на Луне. Тогда выяснилось, что наши автоматы собрали ничуть не меньше информации, чем американские астронавты.

Так, максимальное время, которое американцы "щупали" Луну, было 75 часов. А два советских лунохода отработали по несколько месяцев. Причем и исследования, и доставка лунного грунта обошлись гораздо дешевле, чем экспедиции с астронавтами. Не говоря уже об отсутствии риска для последних.