Россияне смогут увидеть "инопланетный корабль" 3I/ATLAS

Россияне смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS с середины ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александра Алексеева.

© NASA

Он рассказал, что увидеть ее в небе можно будет в утренние часы, начиная с 05:00. Ученый добавил, что в астрономической обсерватории музея за кометой также будут наблюдать, если погода в ноябре и декабре будет ясной.

"Сейчас она достигла примерно 10 звездной величины, что делает ее доступной для любительских наблюдений с использованием достаточно светосильных телескопов", – сказал Алексеев.

Он отметил, что у 3I/ATLAS уже появился хвост, однако по поведению она немного отличается от обычных комет. По его словам, после прохождения перегелия ученые зафиксировали у нее дополнительное негравитационное ускорение.

Астрономы предполагают, что это может быть связано со вспышками на Солнце и выбросами плазмы в сторону межзвездного объекта, которые происходили в последние дни.

Ранее комета 3I/ATLAS удивила ученых странной траекторией для маневра Оберта. Это заставило задуматься о ее происхождении. Эксперты задаются вопросом, может ли объект 3I/ATLAS, напоминающий естественную комету, представлять угрозу.