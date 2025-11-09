Парализованный с чипом Маска научился управлять дроном силой мысли

Стартап Neuralink Илона Маска представил новый этап в практическом применении своих имплантов: пациент Алекс Конли, получивший травму позвоночника, продемонстрировал способность не только управлять устройствами силой мысли, но и самостоятельно программировать контроллер для работы с внешней электроникой. Видео с демонстрацией было опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

В ходе эксперимента Конли дистанционно пилотировал радиоуправляемую модель самолета, используя нейроимплант для подачи команд. Более того, он написал код для микроконтроллера Arduino, обеспечив интеграцию интерфейса «мозг–компьютер» с системой управления дроном.

Это уже не первый технологический рубеж, достигнутый Конли. Ранее он, как и другой участник программы Neuralink Ник Рэй, освоил управление роботизированной рукой, что позволило ему самостоятельно принимать пищу и выполнять базовые бытовые действия.

По данным компании, на текущий момент Neuralink имплантировала чипы 12 добровольцам. Участники клинической программы применяют интерфейс для управления цифровыми устройствами, бытовой и экспериментальной электроникой.