Telegram мог стать партнером ИИ-гиганта Perplexity

Компания Perplexity вела переговоры об интеграции своего ИИ-бота в мессенджер Telegram на условиях, сопоставимых с недавно заключенной сделкой со Snapchat. Согласно данным Telegram-канала «Радиорубка Лихачева», стартап предлагал до $350 млн ежегодно за размещение своего чат-бота в интерфейсе мессенджера.

Ранее стало известно о партнерстве Perplexity со Snapchat стоимостью $400 млн, которое предусматривает интеграцию ИИ-движка в приложение с 2026 года. Эта новость вызвала рост акций Snap на 18%, компенсировав их падение на 32% с начала года. Perplexity рассчитывает таким образом получить доступ к почти миллиардной аудитории Snapchat, поскольку органический рост собственной аудитории стартапа ограничен 20 млн пользователей на фоне конкуренции и судебных разбирательств.

Для Telegram, где зафиксирован 1 млрд пользователей и развита культура текстового общения, интеграция выглядела еще более логичной. Основатель мессенджера Павел Дуров даже анонсировал официального бота Perplexity, однако после технических проблем с инфраструктурой удалил соответствующий пост. В настоящее время бот насчитывает около 486 тысяч пользователей ежемесячно.