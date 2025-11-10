Сбер запатентовал мобильное устройство с гибким экраном

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала патент Сбербанку на новое изобретение — мультимедийное устройство с гибким сворачиваемым экраном, узнал CNews.

Заявка была подана еще два года назад, но окончательное решение после долгой переписки принято в середине 2025 г.

«Этот патент — свидетельство того, что уже сегодня дизайнеры "Сбера" исследуют направления, которые для многих кажутся далеким будущим. Его получение нужно было для подтверждения технической реализуемости — от конструкции и механизмов до режима управления экраном, а также для защиты самой идеи, технологического видения и способа концептуального мышления», — сообщили CNews в пресс-службе Сбербанка.

Таким образом, крупнейший банк в России признан владельцем изобретения — мобильных телефонов, планшетов, карманных ПК или других портативных устройств с эластичными экранами, меняющими свои размеры, следует из описания изобретения, с которым ознакомилось издание.

Устройства будут состоять из цилиндрического корпуса с раздвижными секциями, внутри которых расположен гибкий эластичный экран, который можно растягивать с помощью цилиндрического раздвижного механизма. В состав устройства выходят вычислительный блок, разнообразные ролики и раздвижные механизмы, фиксирующие элементы.