Названы лучшие смартфоны для покупки на распродаже «11.11»

Автор YouTube-канала «Польза NET» составил подборку из смартфонов в ценовой категории 20 тыс. руб., доступных на маркетплейсах в рамках распродажи «11.11». Об этом сообщает Ferra.ru.

Открывает список Realme 15 Pro с процессором Snapdragon 7 Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ, OLED-экраном с частотой 144 Гц, защитой IP69, аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. К недостаткам этой модели эксперт отнес изогнутый дисплей, отсутствие eSIM и ограничения по съемке видео.

Следом идет Xiaomi 14T, оснащенный чипом Dimensity 8300 Ultra, памятью 12/512 ГБ, аккумулятором 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки, защитой корпуса по стандартам IP68. Среди минусов смартфона отмечают отсутствие слота для microSD, беспроводной зарядки и нестабильной видеосъемки.

Топ-3 замыкает Realme 14 Pro с процессором Snapdragon 7s Gen 3, памятью 12/512 ГБ, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

В подборку также попали Poco X7 Pro, Poco F7, Poco X7, Nothing Phone (3a) Pro, OnePlus Nord CE 5 5G, Realme P30 Ultra и Honor 200.