РКН сможет «отключить» Рунет от мира: что это значит и к чему готовиться

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор сможет официально «отключить» Россию от мирового интернета в целях безопасности. Правительство утвердило новые правила, которые дают Минцифры, РКН и ФСБ возможность контролировать интернет-инфраструктуру страны в случае внешних угроз.

В то же время, по информации ТАСС, полная изоляция от глобальной сети в России не рассматривается, так как это может создать проблемы для российского сегмента интернета. Например, если пользователи в России не смогут соединяться с пользователями других стран и получать доступ к зарубежным сайтам, это будет считаться угрозой безопасности и устойчивости интернета в стране. Что все это значит и есть ли реальная вероятность того, что Россию изолируют от мирового интернета — в материале URA.RU.

Что значат новые правила, которые утвердил кабмин

Правительство России официально закрепило механизм полного отключения страны от мирового интернета. Новые правила вводят две категории угроз, которые могут привести к «ручному управлению» интернетом. Первая — внешние атаки, например, попытки отрезать Россию от глобальной сети. Вторая — внутренние сбои.

В случае разрыва международных цифровых связей власти легитимно смогут блокировать передачу данных между российскими и зарубежными пользователями. Рунет теперь находится в руках трех ведомств — Минцифры, Роскомнадзора и ФСБ. Им предоставлены полномочия выдавать обязательные указания операторам связи и точкам обмена трафиком, фактически централизуя управление интернет-коммуникациями в стране.

Как сообщил представитель «ВымпелКома» («Билайн») РБК, кабмин также обновил правила работы операторов связи в ЧС (сбои, кибератаки, потеря связи с международным интернетом). Он подчеркнул, что правила действуют несколько лет, а для абонентов ничего не изменится.

РКН получит полный контроль над Рунетом

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит расширенные полномочия по контролю над российским сегментом интернета. Согласно новым правилам, ведомство сможет осуществлять блокировку интернет-ресурсов, фильтрацию трафика, перенаправление данных через государственные серверы и выдачу обязательных предписаний операторам связи.

Ключевым нововведением становится право перевода российского интернета на режим централизованного управления. Официальная цель этих мер — обеспечение цифрового суверенитета и защита от внешних угроз. В документе сказано, что разработанные меры направлены на гарантированное обеспечение бесперебойной и безопасной работы интернета на всей территории страны.

Как будет это реализовано на практике

С 2019 года в России ежегодно проводятся практические учения по автономной работе интернета, когда операторы тестируют работу в условиях полной изоляции от глобальной сети. Теперь этот механизм получил официальное закрепление.

При введении «ручного управления» весь трафик будет перенаправляться через систему ТСПУ — технологические средства противодействия угрозам, известные как «черные ящики». Это оборудование для глубокого анализа трафика уже установлено у операторов связи.

В арсенале регуляторов также появилась возможность блокировать целые направления трафика — например, полностью прекращать обмен данными с серверами определенных стран или международных корпораций. Крайней мерой остается полная изоляция российского сегмента интернета от мирового сетевого пространства в случае угрозы безопасности россиян в Сети.

В России уже проводилось отключение от мирового интернета

В июле 2023 года в России уже проводились практические учения по автономной работе интернета, в ходе которых была проверена работа Рунета в условиях полного отключения от глобальной сети. Как сообщают источники РБК, в ночь с 4 на 5 июля специально «выключали международный интернет», чтобы проверить устойчивость отечественной инфраструктуры.

Роскомнадзор подтвердил успешное проведение испытаний, хотя детали не раскрыл. Крупные операторы связи, включая «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Билайн», также отказались комментировать эти мероприятия. Данные учения стали практической реализацией законодательства о «суверенном Рунете», демонстрируя готовность властей в любой момент перевести российский сегмент интернета в автономный режим работы.

Как технически это будет выглядеть

Техническая возможность отключения России от глобального интернета продолжает обсуждаться экспертами. Некоторые специалисты сомневаются в реализуемости полного отключения от мировой сети. По мнению Евгения Царева из RTM Group, такая операция потребует беспрецедентной координации всех участников рынка, хотя точечные ограничения возможны, передает «Афиша Daily».

Эксперты считают более вероятным развитие по китайскому сценарию — создание национального сегмента с контролем доступа. Бизнес-адвокат Татьяна Кархалева заявила, что полная изоляция маловероятна из-за катастрофических последствий для экономики, где многие отрасли зависят от международных цифровых сервисов.

Что будет, если РФ отключится от мировой сети

По мнению стратегического директора по IT Руслана Сулейманова, критически важная инфраструктура (здравоохранение, энергетика, банковские платежи) продолжит работу благодаря особым стандартам безопасности, однако зарубежные сервисы типа Google станут недоступны.

Петр Кирьян из КРОС полагает, что более реалистичным сценарием является точечное ограничение трафика — замедление или блокировка отдельных ресурсов. Даже в случае изоляции сохранятся каналы связи со странами Таможенного союза, что создаст возможности для доступа к внешнему контенту. Эксперты сходятся во мнении, что полный «цифровой железный занавес» маловероятен из-за технических сложностей и экономических последствий.