Из Windows 11 убрали полезную функцию для смартфонов

WC: "Связь с телефоном" в Windows 11 перестала показывать фотографии со смартфона

Корпорация Microsoft удалила функцию просмотра фотографий из приложения «Связь с телефоном» в Windows 11. Вместо этого пользователям предлагают использовать «Проводник», где медиафайлы со смартфона отображаются как на съемном диске. Об этом сообщает издание Windows Central.

В обновленном интерфейсе приложения появилось уведомление о переносе функционала в «Проводник», где стал доступен улучшенный интерфейс с поддержкой просмотра видео и управления файлами через множественное выделение, копирование и перетаскивание. При этом основные возможности «Связи с телефоном» сохранились — уведомления и управление смартфоном с компьютера по-прежнему работают.

Для многих пользователей это изменение стало неудобным, поскольку встроенный просмотр фотографий позволял быстро открывать изображения в полноэкранном режиме непосредственно из приложения. Теперь же при клике на файлы в «Проводнике» они запускаются через отдельное приложение «Фотографии» Windows. Для использования смартфона в качестве периферийного устройства Microsoft рекомендует альтернативный инструмент «Мобильные устройства».